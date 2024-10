Plus Lautzenhausen

Minus bei Fracht macht Flughafen Hahn zu schaffen: Erholung bei Passagierzahlen

i Seit gut anderthalb Jahren firmiert der Flughafen Hahn unter Triwo Hahn Airport. Die Passagierzahlen scheinen sich langsam von den Folgen der Coronapandemie zu erholen, in Sachen Fracht machen die vielen nicht mehr genehmigten Flüge aus China den Betreibern zu schaffen. Foto: Archiv: Thomas Torkler

Den Sommer über hat die Triwo Hahn Airport GmbH über die Passagierzahlen und die Entwicklung des Frachtgeschäfts informiert (wir berichteten). Am Rande einer Veranstaltung mit mittelständischen Unternehmern und Landespolitikern im Terminal gab Geschäftsführer Rüdiger Franke Einblicke in den aktuellen Stand am Flughafen, gut anderthalb Jahre nach der Übernahme aus dem Insolvenzverfahren im April 2023.