Mittelrhein

Der ärztliche Bereitschaftsdienst am Oberweseler Krankenhaus ist am 1. April Geschichte. Damit entfällt nach der Notfallambulanz, die zum Jahreswechsel geschlossen wurde, ein weiterer Baustein der medizinischen Versorgung am Mittelrhein. Die Kliniken selbst stehen kurz vor dem Aus. Ein neuer Träger, der für einen Weiterbetrieb benötigt wird, ist nicht in Sicht. Auch bei der Versorgung von schwer kranken Corona-Patienten sollen die Loreley-Kliniken keine Rolle spielen. Das Mainzer Gesundheitsministerium hatte dies mit der geschlossenen Notfallambulanz begründet.