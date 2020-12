Mittelrhein

Ursprünglich war geplant, dass die ersten der zu diesem Zeitpunkt vorgesehenen 13 Strombojen Ende 2018 am Prinzenstein in Höhe des Rheinkilometers 560 zwischen St. Goar-Fellen und Boppard-Hirzenach in Betrieb gehen sollten. Das ist bis heute noch nicht geschehen. Doch jetzt kommt aber wieder Bewegung in das Projekt.