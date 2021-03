Millionenkredit erforderlich: Kirchbergs Haushalt rutscht 2021 ins Minus

Ebenso hoch wie die Nachfrage an Bauplätzen sei auch der Wunsch von Unternehmen, sich in Kirchberg anzusiedeln, wusste Bürgermeister Werner Wöllstein in der jüngsten Sitzung des Stadtrats zu berichten. Noch müsse er die Interessenten auf später vertrösten, doch das soll sich schnellstmöglich ändern. Dafür wird die Stadt insbesondere in diesem Jahr allerdings tief in die Tasche greifen müssen und Kredite in Höhe von gut 2,5 Millionen Euro aufnehmen. So sieht es der Haushaltsplan 2021 vor, den der Rat einstimmig bei einer Enthaltung abgesegnet hat.