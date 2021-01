Millionendeal an der Loreley: Stadt St. Goar will Klinikgebäude zurück

Mittelrhein

Es ist ein millionenschwerer Deal, der kurz vor dem Jahreswechsel am Mittelrhein zu den geschlossenen Loreley-Kliniken in die Wege geleitet wurde. Die Tinte unter der notariell beglaubigten Vereinbarung zur Zukunft der Krankenhaus GmbH ist erst kurz vor Weihnachten getrocknet. Der Inhalt ist pikant: Nicht nur, dass das katholische Marienhaus die Gesellschaft zum Jahreswechsel verlassen hat und der Kolping-Förderverein Krankenhaus und Seniorenzentrum an dessen Stelle getreten ist. Von der Vereinbarung könnte diesmal auch die Stadt St. Goar profitieren – indem auch sie die kommunale Krankenhaus GmbH verlässt, das leer stehende Krankenhausgebäude in St. Goar wieder unter ihre Fittiche nimmt und dabei eine Summe von knapp 2 Millionen Euro mitnimmt.