Plus Gehlweiler/Simmern „Migration gestern, heute und morgen“: Brasilianische Journalisten machen Station im Hunsrück Sieben brasilianische Journalisten und zwei Begleiter vom Goethe-Institut Berlin haben kürzlich Station in Gehlweiler gemacht. Zum Thema „Migration gestern, heute und morgen“ waren sie – eingeladen vom Auswärtigen Amt – während einer Informationsreise unterwegs quer durch Deutschland.

Bei den Schabbacher Kultur- und Heimatfreunden haben die Gäste in der Kulisse des Films „Die andere Heimat“ von Edgar Reitz das Thema „Integration – Immigration“ erörtert. Aus dem Hunsrück, der Mosel und der Pfalz waren im 19. Jahrhundert viele Menschen nach Brasilien ausgewandert. Am 25. Juli wird in den Herkunftsregionen ...