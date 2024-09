Plus Kirchberg

Michaelismarkt lockt in Kirchbergs Stadtmitte: Für Kinder gibt es am Donnerstag ein Fackelzug

i Man muss kein Prophet sein, um sagen zu können: Auch in diesem Jahr – wie auf unserem Bild von der Marktauflage 2023 – wird der Michaelismarkt in Kirchberg wieder bestens besucht sein. Foto: Thomas Torkler (Archiv)

„Uffbasse. Michaelismarkt am Donnerstag und am Freitag statt am Mittwoch und am Donnerstag“ – so bewirbt die Stadt Kastellaun eine ihrer liebsten Veranstaltungen im Jahr. Und richtig: Wegen des Feiertags am 3. Oktober (Tag der Deutschen Einheit) findet der Traditionsmarkt diesmal eben am Donnerstag, 3. Oktober, ab 19.30 Uhr und am Freitag, 4. Oktober, statt.