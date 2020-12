Rhein-Hunsrück

Die SPD Rhein-Hunsrück will Michael Maurer als Kandidaten für den Wahlkreis 200 Mosel/Rhein-Hunsrück in den Bundestagswahlkampf schicken. „Der Bundestag ist ein Ziel, für das es sich zu kämpfen lohnt“, sagt Maurer, der sich über die Nominierung durch den Kreisvorstand am vergangenen Dienstag freut und zuversichtlich in die kommenden Monate geht. Am Sonntag, 26. September 2021, wird der Bundestag gewählt. In Michael Maurer und Landrat Marlon Bröhr treten zwei prominente Direktkandidaten aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis für die beiden „großen“ Parteien SPD und CDU an.