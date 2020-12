Gemünden

Meterhohe Flammen und zersplitternde Fenster: Feuerwehr rettet 90-Jährige aus brennendem Haus in Gemünden

Schock am frühen Sonntagmorgen! Gegen 5 Uhr geht ein Notruf in der Feuerwehrleitstelle in Bad Kreuznach ein: In einem Haus im Ahornweg brennt es – und die Bewohnerin befindet sich immer noch darin.