Rhein-Hunsrück

Am Montag, 27. April, tritt die Verordnung der Landesregierung in Kraft, wonach beim Einkaufen und in öffentlichen Verkehrsmitteln ein Mund-und- Nasenschutz zu tragen ist. „Die Umsetzung erfolgt durch eine Rechtsverordnung der Landesregierung“, erklärt Ellen Ihmig von der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen. Zuständige Behörde für die Umsetzung sei die Kreisverwaltung. Die Ordnungsämter der Verbandsgemeinden und der Stadt Boppard leisten Amtshilfe.