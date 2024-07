Plus Mengerschied

Mengerschieder feiern mit Gästen aus Brasilien – Besuch wegen Hochwasserkatastrophe abgesagt

i Zu Ehren der Gäste aus Brasilien und als Zeichen der neuen Partnerschaft mit der brasilianischen Stadt Teutônia war das Mengerschieder Gemeindehaus beim Bürgerfest entsprechend geflaggt. Foto: Kurt Hammen

Nach intensiven Vorbereitungen wurde in Mengerschied Anfang Juli wieder ein Bürgerfest gefeiert. Dieses stand ganz im Zeichen der neuen Partnerschaft zwischen der Ortsgemeinde Mengerschied und der Stadt Teutônia in Rio Grande do Sul/Brasilien.