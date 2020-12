Boppard/Kratzenburg

Auf spielerische Art im Kindergartenalltag eine Fremdsprache lernen – das könnte in den kommenden Jahren in Boppard-Buchholz Realität werden. Der im Gewerbepark Hellerwald ansässige Logistikspezialist Ehrhardt und Partner beabsichtigt, dort eine bilinguale Betriebskita zu errichten. Das Konzept hat der geschäftsführende Gesellschafter Marco Ehrhardt in der jüngsten Stadtratssitzung in Emmelshausen vorgestellt – vor dem Hintergrund, dass es möglich ist, eine komplette Gruppe für Kinder aus Emmelshausen dort einzuplanen.