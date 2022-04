Isabelle Joswig kennt sich aus mit Veränderungen. Die 27-Jährige hat sich in ihrem Masterstudium unter anderem mit dem sogenannten Change Management befasst. Als Expertin in diesem Feld begleitet sie Unternehmen durch Veränderungsprozesse. Seit Februar arbeitet sie als Programmmanagerin bei Google europaweit daran, die Inklusion von Menschen mit Behinderungen in der Firmenkultur und in den Strukturen zu verankern.