Rhein-Hunsrück

Bei der Delegiertentagung des Landfrauenverbandes am Samstag in der Hunsrückhalle in Simmern wurde die neue Kampagne der Landfrauen „Gemeinsam stark für den ländlichen Raum“ vorgestellt. Ingrid Pauken, Projektmanagerin der Landfrauen für die neue Idee, präsentierte die Kommunikationskampagne, die in Zusammenarbeit mit der Werbeagentur „etcetera“ aus Kastellaun entwickelt wurde.