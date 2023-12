In Zweibrücken finden E-Autofahrer in Rheinland-Pfalz am schnellsten eine öffentliche Ladestelle, in der Südwestpfalz ist das Angebot am schlechtesten. Das geht aus Daten des Verbands der Automobilindustrie (VDA) hervor. Der Rhein-Hunsrück-Kreis rangiert mit Stichtag 1. Juli 2023 auf Platz 205 der insgesamt 401 Landkreise und kreisfreien Städte in Deutschland.