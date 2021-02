Plus

Willst Du einen sicheren Job, dann werde Beamter – so hieß es immer gern aus den Kreisen der Erwachsenen, wenn es bei der Jugend darum ging, über die berufliche Zukunft nachzudenken. In der Tat, auch in dieser kräftezehrenden Corona-Zeit zeigt sich, wie viel Wahrheit in dieser Aussage steckt.