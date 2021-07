Die nächsten größeren Bau- und Planungsmaßnahmen in Simmern stehen an. Der Bau- und Planungsausschuss der Stadt hatte vor Wochen gemeinsam mit dem Stadtrat nicht nur die Weichen für die planerische Umsetzung des umstrittenen Neubaus zwischen dem Simmerbach und der Klappergasse gestellt, sondern auch andere Projekte in der Innenstadt weiter auf den Weg gebracht, die teils seit Jahren „schlummern“.