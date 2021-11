Geduld musste mitbringen, wer sich am Wochenende in der Hausarztpraxis Brenner in Rheinböllen gegen Covid-19 impfen oder boostern lassen wollte. Rund eineinhalb Stunden Wartezeit brauchte es, bis die Impfwilligen den ersehnten Piks erhielten. Die ersten Teilnehmer der Sonderimpfaktion verharrten bereits am frühen Samstagmorgen auf dem Hof der Rheinböllener Praxis, der zum großen Wartebereich umfunktioniert worden war.