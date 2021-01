Kastellaun

Am Freitag, 22. Januar, trat der von den Vereinten Nationen verabschiedete Atomwaffenverbotsvertrag in Kraft. Atomwaffen sind darin völkerrechtlich geächtet und verboten. Als Zeichen der Unterstützung hisste am Freitagmittag der Kastellauner Verbandsgemeinde- und Stadtbürgermeister Christian Keimer gemeinsam mit Pfarrer August von Dahl und Mitgliedern der Hunsrücker Friedensbewegung vor dem Kastellauner Rathaus die „Mayors-for-Peace“-Flagge.