Mastershausen feiert online: Kälwerkäpp sorgen für Karneval auf dem heimischen Sofa

Dank diverser Livestreams und dank einer hervorragenden technischen Unterstützung von Fachmann Kevin Dunkel konnte jeder von zu Hause aus einschalten und auch live Reaktionen und Kommentare abgeben.

Dass eine Krise auch eine Chance sein kann, davon erzählte zu Beginn der jüngste Büttenredner des MKV, Roman Zimmer. Der 14-Jährige nutzte das Homeschooling in der Corona-Zeit nicht, um Deutsch und Mathe zu pauken, sondern um sein „Masdascha Platt“ zu perfektionieren. So will er seinem großen Traum, einmal Sitzungspräsident zu werden, ein Stück näher kommen. Dabei stolperte er über Ausdrücke wie „Aijerschepp“, „Pärbel“ und „Sackdooch im Reybatt“, ließ sich davon aber nicht beirren und rang Holl das Versprechen ab, dass er nach all den Mühen im kommenden Jahr zumindest zum Sitzungspräsidentenassistent befördert wird.

Nostalgische Momente wurden durch das Zeigen alter Klassiker geschaffen: Angelehnt an die Fernsehsendung „Notruf“, berichtete Hans Meiser alias Matthias Steffen auf humoristische Weise über ein tragisches Unglück während des Mastershausener Umwelttages. Laut eigener Angaben gelang die Rettung besonders schnell, da sich die Feuerwehrleute gerade inmitten eines „Grillvorgangs“ an der Wache befanden. Doch nicht nur eigene Höhepunkte sorgten für ein abwechslungsreiches Programm, auch Videos aus der Karnevalshochburg Köln erreichten die Kälwerkäpp mit Grüßen von Kasalla und den Höhnern. Zu den Stammgästen der MKV-Bühne gehört auch Daniel Schneiders. Ihn hatte es dank Corona und einer Freundin, die ihn stets zum Putzen zwingt, wieder in den ländlichen Raum gezogen. Dort reizte ihn nicht nur eine neue Putzherausforderung, sondern er erhoffte sich auch weniger Kriminalität. Zu seinem Entsetzen musste er aber feststellen, dass sich eine gefährliche Rockerbande in Masterhausen umtreibt, die Angst und Schrecken verbreitet. Und während er auf seine Impfung wartet, greift er auf eine Eigenimmunisierung in Form von Hochprozentigem zurück.

Dorfnachrichten mit “MKV Agduell"

Musikalische Unterstützung erhielten die Kälwerkäpp derweil von „Randale und Hurra“ mit Pascal Schmidt, der mit seinem Cover von „Immer noch do“ die Zuschauer zum Mitsingen brachte. Im Anschluss folgten die Dorfnachrichten „MKV Agduell“. Eric Mähser und Luca Börschinger präsentierten aus dem Heimbüro die Themen, die das Dorf im vergangenen Jahr umtrieben, führten Interviews mit wichtigen Politikern und nahmen zu Hamsterkäufen Stellung. Besonders gut kam dabei die Parodie von Jens Spahn durch Eric Mähser an, der sich als Gesundheitsminister zur Lage der Session an das Volk richtete.

Luca Börschinger und Eric Mähser brachten die neusten Dorfnachrichten auf den Bildschirm. MKV Kälwerkäpp Zum großen Finale traten die „MKV Allstars“ gemeinsam und doch auf Abstand auf die virtuelle Bühne. MKV Kälwerkäpp Auch Roman Zimmer, der jüngste im Bunde, stieg dieses Jahr in die Bütt. MKV Kälwerkäpp Sitzungspräsident Simon Holl und Sophie Börschinger führten live durch das Programm der Kappensitzung. MKV Kälwerkäpp

In einem weiteren Rückblick bekam das Publikum Neuinterpretationen von großen Hollywood-Blockbustern durch den ehemaligen Elferrat des Prinzen Harald zu sehen, der bereits 2017 für Lacher sorgte. Darüber hinaus ließ Sitzungspräsident Holl es sich nicht nehmen, selbst einen Vortrag in der Bütt zu halten. Er schilderte in seiner gewohnt lustigen und souveränen Art Mehrgenerationenkonflikte, in denen sich jeder direkt wiederfinden konnte.

Das große Finale bildete ein Zusammenschnitt der Performances der „MKV Allstars“ zu einem von Sophie Börschinger und Stephan Naunheim eigens aufgenommenen Medley. Während der gesamten Live-Passagen ließen sich Simon Holl und Sophie Börschinger auch durch eine instabile Internetverbindung nicht aus der Ruhe bringen und unterhielten das Publikum mit Tanzeinlagen oder reagierten auf Kommentare aus dem Chat. Die Sitzung wird nun überarbeitet und ist weiterhin auf YouTube unter „MKV Kälwerkäpp“ zu finden.

Passend zum Online-Programm bot der MKV eine „Karnevalstutt“ gegen einen kleinen Obolus an. Mit Bier, Sekt, Chips, Luftschlangen und vielem mehr enthielt die Tüte alles, was es für den perfekten Kappensitzungsabend auf dem Sofa braucht. Dazu gab es auch noch den diesjährigen Pin des MKV. Darauf abgebildet: die Vereinskuh, die das Coronavirus abwehrt.