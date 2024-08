Plus Mastershausen Masdascher Flüchtlingshilfe feiert am zehnten Geburtstag ein Wiedersehen: Viel Solidarität in Mastershausen Von Werner Dupuis i Masdascher Flüchtlingshilfe feiert Wiedersehen Foto: Werner Dupuis Als Reaktion auf den ständig wachsenden Zustrom an Flüchtlingen nach Deutschland, der auch das Hunsrückdorf Mastershausen betraf, gründeten vor zehn Jahren im Sommer 2014 etwa ein Dutzend Bürger die Masdascher Flüchtlingshilfe. Sie wollten ganz einfach nur helfen und aus Solidarität den aus ihrer Heimat Vertriebenen bei ihrer Ankunft in einer völlig fremden Umgebung vielfältige Unterstützung bieten. Aufgerufen dazu hatte das Ehepaar Elke und Michael Haberkamp. Lesezeit: 3 Minuten

Die Masdascher Flüchtlingshilfe ist ein Zusammenschluss von ehrenamtlichen Helfern, die sich in der Flüchtlingsarbeit engagieren. In den ersten drei Jahren stand zunächst die Betreuung von bis zu zwölf Asylsuchenden im Mittelpunkt der Arbeit. Untergebracht waren sie in der alten, lange Zeit leer stehenden und für die Flüchtlinge von der Verwaltung ...