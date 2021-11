Mastershausen

Masdascher Burgherrenweg bleibt Deutschlands schönster Touren-Wanderweg – Dank an Mastershausens Ehrenamtler

Der Masdascher Burgherrenweg wurde 2018 zu Deutschlands schönstem Wanderweg in der Kategorie Touren gewählt. Nun hat er seinen Platz in der Spitzengruppe der Premiumwanderwege in Deutschland noch einmal gefestigt.