Plus Simmern

Marthahof in Simmern unter Denkmalschutz gestellt: Stadtrat ist damit gar nicht einverstanden

i Das Wohngebäude des Marthahofs ist in einem sehr maroden Zustand. Das haben die Mitarbeiter des Bauhofs kürzlich festgestellt. Fotos: Andreas Nitsch Foto: Andreas Nitsch

Dass der marode Marthahof in die Denkmalliste des Rhein-Hunsrück-Kreises aufgenommen wurde, passt den Mitgliedern des Stadtrats Simmern gar nicht. Dies wurde in der Ratssitzung am Mittwochabend deutlich. Kommentarlos hingenommen werden soll dies nicht – darin waren sich die Mandatsträger einig.