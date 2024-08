Plus Emmelshausen Markt lockt nach Emmelshausen: Weine und brasilianische Lebenslust i Mit Freunden bei einem guten Glas Wein anstoßen: Das ist auch dieses Mal wieder möglich auf dem Weinmarkt in Emmelshausen. Foto: Thomas Torkler Beim Weinmarkt, der diesmal vom 24. bis zum 25. August im Park stattfindet, feiert Emmelshausen nicht nur die traditionellen Weine von Rhein, Mosel und Nahe, sondern auch die fünfjährige Städtepartnerschaft mit Nova Petrópolis in Brasilien sowie das 200-jährige Jubiläum der Auswanderung vom Hunsrück nach Brasilien. Lesezeit: 2 Minuten

Besondere Glanzlichter sind die Auftritte von Musik- und Tanzgruppen aus Brasilien an beiden Tagen. In traditioneller Kleidung werden sie die Besucher mit Gauchomusik und Gauchotänzen begeistern.Wie aus der Ankündigung des Stadt weiter hervorgeht, sorgt die Metzgerei Frank für das leibliche Wohl der Gäste. Zum Mittagessen am Sonntag können sie zwischen ...