St. Goar

Zu drei Jahren und neun Monaten Haft verurteilte das Amtsgericht St. Goar am Donnerstag einen 34-Jährigen vom Mittelrhein: Der Mann hatte sexuelle Handlungen an der Tochter seiner Lebensgefährtin sowie an deren Schulfreundin vorgenommen. Zudem wurden bei Durchsuchungen seiner Wohn- und Geschäftsräume Bilddateien mit kinderpornografischem Inhalt sichergestellt. Der Angeklagte war vollumfänglich geständig.