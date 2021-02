Mangelhafte Konzeption: Feuerwehren im Rhein-Hunsrück-Kreis sagen für Corona-Testsystem des Landes ab

Die Feuerwehren aller Verbandsgemeinden im Rhein-Hunsrück-Kreis und der Stadt Boppard haben am Mittwoch ein klares Signal gegeben: Sie wollen nicht Teil des Testsystems werden, das am Wochenende für ein erhebliches Rumoren in Rheinland-Pfalz gesorgt hatte. Die Landesregierung hatte am Freitag gemeinsam mit dem Landesfeuerwehrverband, dem Gemeinde- und Städtebund und dem Unternehmerverband LVU verkündet, dass den Feuerwehren eine tragende Rolle bei den regionalen Corona-Schnelltests zukommen solle.