Plus Halsenbach

Malheur auf Baustelle führt zu Stromausfall: Kran reißt Leitung an Grundschule Halsenbach ab

i Zwei Mitarbeiter der Firma Spie reparierten von einem Steiger aus die Freileitung an der Grundschule Halsenbach. Am Morgen hatte ein Kran diese beim Einheben von Fenstern gekappt. Foto: Philipp Lauer

Umgestürzt ist der Kran auf der Grundschulbaustelle in Halsenbach am Dienstag nicht, wie es in einer ersten Meldung am Morgen hieß. Aber er riss eine Freileitung ab und sorgte damit gegen 9.40 Uhr für einen Stromausfall am Bau und in acht umliegenden Haushalten.