Unter dem Motto „Maje, gucke, kaafe“ hatte die Stadt Simmern am gestrigen Sonntag zum Bauern- und Blumenmarkt rund um den Schinderhannesturm eingeladen. Zwar waren Stände, an denen jene Dinge angeboten wurden, die so mancher Besucher des Marktes bei dieser Titulierung erwartet hatte, rar gesät. Doch die Anbieter, die Pflanzen und Blumen im Gepäck hatten, waren nicht uninteressant für Hunsrücker Gartenliebhaber.