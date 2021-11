Mainzer Unterstützung: Nachbarschaften sind auf dem Weg zum Kulturerbe

In das Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes der Unesco möchten die historischen Nachbarschaften im gesamten Mittelrheintal aufgenommen werden. Unterstützung gibt es vom Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal und dem Institut für Geschichtliche Landeskunde an der Universität Mainz (IGL). Beim Treffen der Nachbarschaften im Sitzungssaal im Alten Rathaus in Boppard wurde deutlich, dass noch ein paar organisatorische Dinge zu erledigen sind. Schon Ende November soll der Aufnahmeantrag eingereicht werden. Bei der Formulierung unterstützt das IGL die Nachbarschaften, bestätigte IGL-Geschäftsführer Kai Michael Sprenger.