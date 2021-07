Rhein-Hunsrück

LUA meldet aktuell 46 positiv Getestete

Auch am Montag, 14.10 Uhr, meldete das Landesuntersuchungsamt (LUA) eine Sieben-Tage-Inzidenz von 24,2 im Rhein-Hunsrück-Kreis. Seit März 2020 wurden laut LUA 3797 (+2) Kreisbürger positiv auf Covid-19 gestestet, an oder mit dem Virus gestorben sind nach wie vor 102 Menschen, als genesen gelten 3649 Personen. Als aktuell positiv getestet meldet das LUA 46 Personen im Kreis. Die Einzelwerte des Gesundheitsamts Rhein-Hunsrück für die jeweiligen Kommunen wurden am Montag wie folgt gemeldet: Stadt Boppard 2 (+1), VG Hunsrück-Mittelrhein 3 (+1), VG Kastellaun 0 (+/-0), VG Kirchberg 8 (+/-0), VG Simmern-Rheinböllen 29 (+/-0). In Quarantäne waren 242 Bürger (+7).