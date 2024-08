Plus Raversbeuren

Lott-Festival 2024: Ein entspanntes Wochenende mit vielen Momenten von Genuss und „Abriss“

i Ein Bild, das bei Lott-Besuchern gute Erinnerungen weckt: Die Sonnenuntergänge über dem Festivalgelände im Hang bei Raversbeuren sorgen jedes Jahr aus Neue für Lott-Romantik pur. Foto: Philipp Lauer

Gut 4500 Besucher haben am Wochenende das Lott-Festival gefeiert. Auf dem Gelände im Hang bei Raversbeuren konnte man bei weitgehend heiterem Wetter in viele zufriedene Gesichter schauen. Die entspannte Atmosphäre, aber auch das wieder einmal äußerst vielfältige Musikangebot dürfte den vielen langjährigen Besuchern des Kultfestivals wie auch neuen Lott-Besuchern in guter Erinnerung bleiben.