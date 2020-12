Mittelrhein

Wird es für die Loreley-Kliniken in Oberwesel und St. Goar eine Rettung in nahezu letzter Minute geben? Die SPD-Kreistagsfraktion drängt jetzt auf eine kommunale Übernahme. Der SPD-Fraktionsvorsitzende im Kreistag, Michael Maurer, hat für die nächste Kreistagssitzung den Antrag gestellt, zu beschließen, dass der Kreis auf Zeit die Trägerschaft für die Kliniken am Mittelrhein übernimmt.