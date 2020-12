Mittelrhein

Mit Blutspenden wollten sie den Weiterbetrieb der Loreley-Kliniken sichern, starteten ein Bürgerbegehren, sammelten Unterschriften und legten sich offensiv mit der Stadt Oberwesel und der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein an, die vor der Unterschriftensammlung online und im Amtsblättchen gewarnt hatten. Am Mittwochabend hätte der Lichtkünstler, Freimaurer und Geschäftsführer der gemeinnützigen Organisation Pixelhelper, Oliver Bienkowski, als Vertreter des Bürgerbegehrens im Stadtrat angehört werden sollen. Doch am Morgen folgte überraschend die Absage.