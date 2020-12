Oberwesel

Während in Oberwesel weiter mit Hochdruck an der Realisierung des Gesundheitscampus für die Zeit nach der Schließung der Loreley-Kliniken zum 30. September gearbeitet wird, will sich der Mehrheitsgesellschafter Marienhaus aus der Krankenhaus GmbH St. Goar-Oberwesel verabschieden. Nach Informationen unserer Zeitung wird das katholische Marienhaus die Krankenhausgesellschaft zum Jahreswechsel verlassen. Die entsprechende Kündigung erfolgte bereits Ende Juni.