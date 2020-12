Koblenz/Mittelrhein

Wie am Fließband verhandelte das Arbeitsgericht Koblenz am Donnerstag, 3. Dezember, den ersten Sammeltermin zu Mitarbeiterklagen der Loreley-Kliniken. Mehr als 100 ehemalige oder Noch-Angestellte wehren sich gegen die betriebsbedingten Kündigungen, die die kommunale Krankenhaus GmbH St. Goar-Oberwesel Ende Juni versandt hat, nachdem feststand, dass die Kliniken zum 30. September endgültig geschlossen werden. Dass viele der Mitarbeiter dies nicht kampflos hinnehmen, zeigt die Masse an Klagen, die eingereicht wurden.