Oberwesel

Wird die Stadt Oberwesel aufgrund der Entwicklungen rund um die Loreley-Kliniken ein Zeichen setzen und sich von der Bundesgartenschau 2029 abwenden? Das zumindest forderte Stadtratsmitglied Andreas Schmelzeisen (CDU) am Dienstagabend in der Oberweseler Ratssitzung, in der lang und breit über das drohende Aus für die Kliniken gesprochen wurde. Die Sitzung fand aufgrund der Corona-Krise in der Halle der Elfenley-Grundschule statt, wo Stadträte und Zuschauer in ausreichendem Abstand zueinander Platz nehmen konnten. Aufgrund des beschränkten Platzangebots hatte die Stadt die Zuschauerzahl auf 29 begrenzt, was aber kein Problem darstellte, da nur 20 Einwohner gekommen waren. Knapp ein Drittel der Stühle im Zuschauerbereich blieb leer.