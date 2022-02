Ein Lkw ist am Dienstagvormittag auf der A 61 in Brand geraten. Der Vorfall ereignete sich gegen 10.15 Uhr zwischen Boppard und Emmelshausen rund 500 Meter hinter dem Rastplatz Engelrödchen. Die Zugmaschine brannte völlig aus, der Fahrer blieb unverletzt. Brandursache war ein technischer Defekt, teilte das Polizeipräsidium Koblenz am Nachmittag mit.