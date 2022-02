Am Montagmorgen gegen 10.32 Uhr befuhr ein mit Elektrogeräten beladener Lkw-Transporter die L 193 im Bereich Raversbeuren. Aus noch ungeklärter Ursache kam der Lkw nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte im angrenzenden Graben mit einem Betonteil.

Der Fahrzeugführer verletzte sich durch den Zusammenstoß leicht. Der Beifahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die hinzugerufenen Rettungskräfte aus dem Führerhaus befreit werden. Er befindet sich zur Zeit vor Ort in notärztlicher Behandlung, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Die Ermittlung der Unfallursache vor Ort dauert an. Es wird nachberichtet.