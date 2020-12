Simmern

Auch in diesem Jahr heißt es wieder: Jeder ist willkommen beim Jugendfestival #hunsrückvibez am Samstag, 29. August, in Simmern. Die Veranstaltung setzt auf Vielfalt, Diversität und Nachhaltigkeit: #hunsrückvibez verbindet Workshops wie Skaten, Graffiti, Henna-Tattoos, Karate oder Kleidertausch mit einer Open Stage und Livekonzerten regionaler Bands.