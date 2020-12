Boppard

Das Weinpaket für die große Weinprobe der Stadt Boppard ist ab sofort erhältlich. Aufgrund der Situation rund um die Corona-Pandemie kann die Traditionsveranstaltung in diesem Jahr nicht – wie sonst üblich – in einem großen Rahmen am letzten Septemberwochenende in der Bopparder Stadthalle ausgerichtet werden. Sie findet stattdessen in einem kleineren Rahmen statt und wird live im Internet auf den Plattformen Youtube und Facebook übertragen. Der entsprechende Link soll noch bekannt gegeben werden.