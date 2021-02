Derzeit steht die Linienschifffahrt am Mittelrhein noch still. Das Hochwasser hinterlässt Spuren, der Winter hat die Lage weiterhin fest im Griff, und Corona-Lockerungen sind nicht wirklich in Sicht. Trotzdem plant die Köln-Düsseldorfer (KD) mit einem Saisonstart am Donnerstag, 3. April.