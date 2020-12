Kastellaun

Dass Lukas Linder eine Single veröffentlicht, kommt durchaus häufiger vor. Dass diese aber von Universal Music, einer der größten Plattenfirmen der Welt veröffentlicht wird, das sind wahre „Big News“ für den Sänger aus Kastellaun. Denn damit könnte er seinem großen Traum, von seiner eigenen Musik leben zu können und als Künstler erfolgreich zu sein, noch ein Stückchen näherkommen. Veröffentlicht wurde die Single „Love You or Hate You“ am gestrigen 1. Mai. Seitdem ist sie über alle bekannten Streamingdienste wie Spotify oder Apple Music zu hören.