Liebeserklärung an neue Heimat: „Auf dem Hunsrück“ wird im Pro-Winzkino in Simmern gezeigt

i Feras Maree bei der Arbeit: Der Auftakt der Dreharbeiten für seine Dokumentation über den Hunsrück führte ihn im vergangenen Jahr ins Hunsrück-Museum, wo Museumsleiterin Kristina Müller-Bongard unter anderem Einblicke in die Ausstellung gab. Mittlerweile sind die Dreharbeiten abgeschlossen. Am nächsten Sonntag ist das Ergebnis im Pro-Winzkino zu sehen. Foto: Archiv Sina Ternis

Eine Matinee mit Frühstück wird am Sonntag, 6. Oktober, ab 11 Uhr im Pro-Winzkino in Simmern angeboten. Gezeigt wird an diesem Vormittag der Film „Auf dem Hunsrück“ von dem Filmemacher Feras Maree aus Simmern, der sein Projekt in Zusammenarbeit mit Heinrich Augustin aus Kirchberg umgesetzt hat.