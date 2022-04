Lichterzauber im Tier-Erlebnispark Bell: Abendspaziergang für die ganze Familie

Remo Müller, der kreative Kopf des Tierparks hat so die zauberhafte Märchenwelt im Tierpark entstehen lassen und Gästen die Möglichkeit gegeben, den Tierpark im Lichterzauber am Abend zu besuchen. Dieses Erlebnis wurde so gut angenommen, dass in diesem Jahr die Wiederholung ansteht. Die Betreiber des Tierparks und die verschiedenen Artisten, die bei dem Event mitwirken, freuen sich in den nächsten Wochen, Groß und Klein ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.

Ab kommendem Freitag, 9. April, werden die Lichter wieder angeschaltet, viele märchenhafte Attraktionen erhellen dann den Tierpark ab 19.30 Uhr, und das noch bis Sonntag, 1. Mai. Zwei Musicaldarstellerinnen im Gewand von Anna und Elsa sind im Rahmen des Lichterzaubers im neuen Atun (animiertes Tier- und Naturschutzerlebnis) zu bestaunen. Weiterhin können die Gäste bei einem Rundgang durch den Park die dämmerungs- und nachtaktiven Tiere beobachten und ganz besondere Lichterstationen mit bezaubernden Lichterlebnissen und verschiedenen Künstlern bestaunen.

Ein Jongleur wagt sich an die Feuerkeulen, und auch die Lichterhexe und der kleine Zauberer sind zu Gast. Neben dem Huskygehege brennt ein gemütliches Lagerfeuer. Neue und bekannte Stationen stehen bei einem Abendspaziergang für die ganze Familie bereit. Restaurant und Kiosk sind mit warmen und süßen Speisen für den Außenverkauf geöffnet.

Infos und Anmeldung über die Internetseite des Tierparks unter www.tier-erlebnisparkbell.de/ lichterzauber; die Eintrittspreise für den Lichterzauber betragen für Drei- bis Sechsjährige 6,50 Euro, Sieben- bis 15-Jährige zahlen 8,50 Euro und Erwachsene 10,50 Euro.