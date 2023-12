Lichterfahrt der Landjugend Hunsrück: Traktoren rollen wieder mit Festbeleuchtung

Die Lichterfahrt der Landjugend Hunsrück erfreut sich großer Beliebtheit. In diesem Jahr führt sie am dritten Adventswochenende an zwei Tagen durch zahlreiche Orte. Jeweils zwei verschiedene Routen fahren mehr als 100 beleuchtete Traktoren ab. Es beginnt am Samstag, 16. Dezember, gegen 17 Uhr in Kirchberg. Am Sonntag startet der Konvoi in Emmelshausen und fährt ebenfalls zwei verschiedene Routen. Hier die Stationen: