Geflüchteten Menschen eine Stimme geben, das ist von Beginn seiner Filmarbeit an der Wunsch von Feras Maree. Bisher gab er diesen Menschen dazu in Dokumentarfilmen wie „Die verbotene Flucht“ oder „Seelen in Deutschland“ die Möglichkeit. Nun feierte sein erster Spielfilm im Simmerner Pro-Winzkino Premiere.