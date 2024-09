Lehrkräfte sind relativ am Limit: Grundschulen im Rhein-Hunsrück-Kreis melden Bedarf an Sozialarbeit an

Symbol Foto: Die Kommunen als Träger der Grundschulen haben auf Anfrage der Kreisverwaltung Bedarf für Sozialarbeit in ihren Schulen angemeldet. In einem Pilotprojekt in der VG Simmern-Rheinböllen will der Kreis nun Erfahrungen sammeln. Foto: Bernd Weißbrod/ dpa