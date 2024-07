Plus Kastellaun

Lebendige Kulturszene im Rhein-Hunsrück-Kreis: Musikforum Kastellaun erlebt Weltpremiere

i Musikforum Kastellaun erlebt Weltpremiere Foto: Conny Ruzicka

Wie lebendig und vielfältig die Kulturszene des Rhein-Hunsrück-Kreises ist, erlebten die Besucher des hochkarätigen Chorkonzerts „Una Cançó Nova“ am Sonntagabend in der katholischen Kirche Kastellaun. Den Titel „Una Cançó Nova“ – „Ein neues Lied“ – hatte das Musikforum Kastellaun, allen voran dessen künstlerischer Leiter Volker Klein, wörtlich genommen und einen Kompositionsauftrag an den renommierten katalanischen Komponisten Bernat Vivancos vergeben.