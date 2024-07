Plus Mittelrhein

Leader-Programm: Fördertopf hält 450 000 Euro bereit

i Eines der in den vergangenen Jahren mit Leadermitteln geförderten Projekte ist der Aussichtsturm am Spitzen Stein bei Urbar. Die LAG Mittelrhein hat einen neuen Förderaufruf veröffentlicht. Foto: Archiv: Werner Dupuis

Ein neuer Förderaufruf im Leader-Programm ist gestartet. Es stehen 450.000 Euro an Förderbudget von Europäischer Union und Land Rheinland-Pfalz zur Verfügung, wie die Lokale Aktionsgruppe Welterbe Oberes Mittelrheintal in einer Pressemitteilung informiert. Die Frist zum Einreichen von Projektanträgen endet am Freitag, 27. September.