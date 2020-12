Mittelrhein

Die Umsetzung der William-Turner-Route, die römische Wasserleitung, die Freilichtbühne am Aussichtspunkt Maria Ruh oder die Haifischbar – dies sind nur vier der vom Leader-Programm geförderten Projekte, die in den vergangenen Jahren am Mittelrhein umgesetzt worden sind. Wer vom aktuellen Fördertopf noch profitieren will, hat bis Montag, 30. November, Gelegenheit, seine Projektskizze bei der LAG (Lokale Arbeitsgruppe) Welterbe Oberes Mittelrheinteil einzureichen.